The Avalanches: "Zolang er freaks zijn die van kunstig knip-en-plakwerk houden, zitten we goed"

“Watch the steps, get a drink, have a good time now, welcome to paradise.” Met die woorden opende Since I Left You zeventien jaar geleden. Pas vorig jaar nodigde de band je opnieuw uit in hun gebricoleerde paradijs. Sommige groepen houden kennelijk van een lang voorspel. Al in 2005 kondigden The Avalanches immers nieuw werk aan. Een jaar later werd dan weer geroddeld dat hun Australische label dat album op de schopstoel had gezet. De platenmaatschappij ontkende evenwel formeel en beweerde dat de nieuwe langspeler zo goed zou worden dat hij "levens zal veranderen”.