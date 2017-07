Tash Sultana op Rock Werchter: Lekkere loops en heftige hardrocksolo's

Uit haar gitaar puurde ze een lekker reggaeritme, wat frivole motiefjes en wahwaheffecten. Ze beatboxte een ritme bij elkaar en gooide het allemaal in haar loopstation. Sultana is immers een one woman band, getalenteerd genoeg om laagje na laagje een bandsound te creëren. Zie ook Tune-Yards, Jamie Lidell en, tja, Ed Sheeran.

In KluB C amuseerde de Australische zich kostelijk. Gooide hoge ogen met een luid echoënde hardrocksolo waar ze een bombardement aan elektronische beats overkieperde. Meer geluidsexperiment dan song, ja. Sultana is nog zo pril dat ze van ons nog niet hoeft te doseren. In Werchter fungeerde haar korte set vooral als het etaleren van wat ze allemaal kan.