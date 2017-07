System of a Down zet misschien wel beste concert neer van Werchter

System of a Down, bestaande uit vier Amerikaanse muzikanten van Armeense afkomst, greep de festivalweide meteen naar de keel met een reeks nummers waaronder heel wat vroegere hits zoals 'Aerials' en 'Hypnotize' die tegen een verschroeiend tempo achter mekaar afgewerkt werden.



Songs als 'Chop Suey!' en 'Lonely Day' werden massaal meegebruld. De intense finale met 'Kill Rock 'n Roll', 'B.Y.O.B.', 'Toxicity' en 'Sugar', het nummer waarmee de groep in 1998 haar eerste hit scoorde liet niemand op de festivalweide onberoerd.

Brave Linkin Park

Ook Linkin Park zorgde met vroegere hits zoals 'One Step Closer', 'The Catalyst' en 'Waiting For The End' voor heel wat ambiance op de weide. Het slot van de set met 'Breed it Out' en 'Faint' was goed, maar het was allemaal wat te braaf en teveel popsong in vergelijking met de nijdigheid die System of a Down een uur daarvoor op de mat had gelegd.



Seasick Steve charmeert

Eerder op de dag zorgden op main stage vooral de opener Frank Carter & The Rattlesnakes en de ontwapenende oude bluesrakker Seasick Steve voor veel sfeer op het podium, zeker toen Steve een meisje op het podium uitnodigde en voor haar persoonlijk een lied speelde.

Geen incidenten

Ook de derde festivaldag van Rock Werchter verliep volgens de Rotselaarse burgemeester Dirk Claes (CD&V) zeer rustig en zonder noemenswaardige incidenten. Wegens de felle regenval in de loop van de nacht en ochtend diende er op enkele plaatsen in campings plassen water te worden weggezogen. Op het festivalterrein werd zand aangevoerd zodat het er op enkele plassen na prima bijlag. Claes liet in de Kleine en Grote Straat in Werchter zaterdagmorgen een 30-tal hinderlijk geparkeerde auto's wegslepen. Het is de eerste keer dat dit tijdens dit festival op die schaal gebeurde