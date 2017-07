System of a Down op Rock Werchter: Glorieus ritje in de botsauto's

Op papier zou System of a Down nooit kunnen werken. Hotsende en botsende ritmes, een zanger die even graag miauwt als krijst, en stalen gitaren die je middenrif om de haverklap doormidden beuken. Maar van die conventies trok Werchter zich niets aan. De massa was dol op de zotte liedjes van System of a Down. U vond hen nóg leuker dan een ritje in de botsauto's.

©Stefaan Temmerman Meer dan een kantelend vierkant met video's en lichtjes had het viertal niet mee. Het waren vooral de ijzersterke songs die het hem deden. System of a Down speelde uiterst strak, en bracht Werchter terug tot de essentie. Zanger Serj Tankian had een gelukzalige grijns op zijn tronie, terwijl snarenplukker Daron Malakian er uitzag als een vieze pornoster uit de donkerste krochten van Hollywood. Geen wonder dat de groep zo vroeg al 'Violent Pornography' aanzette. De gitarist weefde prachtige gitaartapijten en dirigeerde meesterlijk. Met dat heerlijk huppelend riedeltje in 'Radio/Video', waar zowel rock, Armeense ritmes als een walsje in terug te vinden waren. "Trek een lintworm uit je kont, steek een naald in je oog", ging het in 'Needles'. Werchter brulde overtuigd mee. Dat er ook vaak een boodschap in hun muziek zat, hoorde je in 'Hypnotize'. "Vraag de jongeren op het Tien An Men-plein waarom ze daar waren", zong Tankian.