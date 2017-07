Suikerrock neemt extra veiligheidsmaatregelen

Bovenop de bestaande veiligheidsmaatregelen zal de politie op enkele plaatsen in de stad wegblokkades aanbrengen met zowel betonnen als stalen elementen. Daarnaast werd voor deze editie een upgrading doorgevoerd van het cameranetwerk waardoor de veiligheidsdiensten de hele stad permanent in de gaten zullen kunnen houden. "Daarnaast werden deze keer alle medewerkers gescreend en zullen ook de toegangscontroles worden verstrengd. Zo zullen grote rugzakken van meer dan 45 centimeter hoog en een inhoud groter dan 30 liter niet meer toegelaten worden", zegt organisator Walter Kestens.



Door het goede weer wordt dit weekend weer een massa volk verwacht in de suikerstad. Het hoofdpodium staat op de Grote Markt met als headliners Iggy Pop op vrijdag 28/7, Bazart en Los Frequencies op zaterdag 29/7 en Status Quo en Zucchero op zondag 30/7. Het zal een van de laatste keren zijn dat Status Quo elektrisch optreedt.



Voor de concerten van zaterdag en zondag is nog slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar. Daarnaast wordt er op de Veemarkt opnieuw een gratis partyzone georganiseerd met dj's. Op de verbindingswegen tussen de Grote Markt en de Veemarkt is er zoals steeds heel wat animatie.