Student Kick-Off kiest weer voor nostalgie met... De Ketnetband

Wat begon in 2006 met slechts zeven studenten en 9.000 toeschouwers op het Gentse Kramersplein, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde. De voorbijgaande edities lokten jaarlijks meer dan 30.000 studenten naar het Sint-Pietersplein. Die kwamen onder meer voor Gorki, Absynthe Minded, Nicole & Hugo, Eddy Wally, Regi, Intergalactic Lovers en Samson & Gert. Ook dit jaar opent het studentikoze feest opnieuw met kinderidolen: De Ketnetband. Ze zullen in hun huidige samenstelling heel wat nummers van de jaren 90 tot nu brengen.



Nog op de affice: acteur en stemmenimitator Guga Baúl en z'n liveband Radio Guga, het Belgische Freaky Age - terug van weggeweest - en de twee winnaars van de Student Rock Rally: het Gentse Raman en Morphine Milkshake. Maar de grootste naam van de avond is ongetwijfeld Gers Pardoel, die na het VTM-programma 'Liefde Voor Muziek' nog meer bekendheid verwierf in ons land. Voor het feestje in de latere uurtjes tekenen dj Sam De Bruyn en dj Rakka present.



Net als voorgaande jaren, bedraagt het toegangsgeld ook nu maar één euro. Dat bedrag gaat jaarlijks naar een goed doel.