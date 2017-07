Spotify ontkent inzet nepartiesten om kosten te besparen

Clay Edwards, Giuseppe Galvetti, Caro Utobarto, Józef Gatysik: wie kent ze? Bijna niemand. Toch worden deze volslagen onbekende artiesten miljoenen keren gedraaid op Spotify. Hoe kan dat?

De aantijgingen dat de populairste streamingdienst ter wereld gebruikmaakt van nepartiesten om zijn playlists mee te vullen, doen al een tijd de ronde. Muzieksite Music Business Worldwide (MBW) kwam vorige zomer al met dit verhaal. Spotify zou producers de opdracht geven muziek per strekkende meter te maken die precies binnen een bepaald genre valt. Zij zouden hiervoor een vast bedrag krijgen, wat Spotify uiteindelijk veel geld bespaart: normaliter moet het Zweedse bedrijf immers per nummer een afdracht betalen. Nadat Vulture.com onlangs het verhaal nog eens opdiepte, is Spotify eindelijk met een reactie gekomen. Niet waar, zeggen de Zweden. "We zijn geen label en bezitten zelf geen rechten op de muziek. We betalen de rechthebbenden en niet onszelf", aldus Spotify tegenover Billboard.

New age Share 'Deze strategie is erop gericht het aandeel van echte labels op de playlists te verlagen, de labels die investeren in kwaliteit' Dat is ferme taal, maar MBW houdt voet bij stuk. In een nieuw artikel publiceert de site een lijst van maar liefst vijftig namen die mateloos populair zijn op Spotify, maar daarbuiten eigenlijk niet bestaan. Niet op Twitter, geen site, geen concerten, geen aanwezigheid op Facebook.



Maar wel die vele miljoenen luisterbeurten, puur omdat ze op veelbeluisterde door Spotify gepromote speellijsten als Peaceful Piano, Piano In The Background, Deep Focus, Sleep, Ambient Chill of Music For Concentration staan. Deze namen illustreren ook het soort muziek van al deze onbekende helden: eindeloos voortkabbelende new age-meuk. Muziek om bij weg te zakken.