Sp.a eist nieuwe overeenkomst tussen stadsbestuur Tienen en organisatoren Suikerrock

Verwijzend naar het groeiend aantal irritaties en pesterijen tussen lokale café-uitbaters, handelaars en de organisatoren pleit de sp.a er vooreerst voor dat het stadsbestuur alle betrokken partijen rond de tafel brengt "om ervoor te zorgen dat dit mooie stadsfestival kan blijven bestaan op een manier die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is".



Hoge drankprijzen

Een van de ergernissen zijn de hoge drankprijzen die door de organisatoren aan de zelfstandigen worden opgelegd en waarvan niet alleen de horeca-uitbaters, maar ook de consumenten de dupe van zijn. "Het lijkt billijk dat iedereen die een graantje meepikt, hiervoor een bijdrage levert. Wij zien deze prijsafspraken echter liever niet meer gebeuren in de toekomst", aldus Thomas.



In een aantal gevallen was er bij de horeca en handel ook kritiek op het feit dat de organisatoren 'urinoirs en/of dranghekken plaatsen voor bepaalde terrassen en cafés'. "De sp.a wil dat het stadsbestuur het laatste woord heeft in de opstelling zodat deze wantoestanden in de toekomst vermeden kunnen worden", aldus Thomas.



De 31e editie van het driedaagse stadsfestival Suikerrock vond afgelopen weekend plaats en lokte weer meer dan 100.000 mensen naar de Tiense binnenstad. Headliners op het hoofdpodium waren Iggy Pop, Status Quo, Zucchero en Lost Frequencies.