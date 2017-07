Soulwax héérst op Rock Werchter!

BOENK! BWAM! KNAL! De drie drummers van Soulwax haalden in opener 'Do You Want to Get Into Trouble' uit met punches en uppercuts die Rocky Balboa nooit had kunnen bedenken. 'Essential One' - stuwende balearic disco - was een verrassing: een gloednieuwe track uit de Essential Mix, die de Gentse broers onlangs voor de BBC brouwden.

Fijn om te zien dat Soulwax' nieuwe show evolueert. In de Brusselse AB tastte de band een aantal maanden geleden nog verwoed het potentieel van zijn spannende DEEWEE-format af. Gloednieuwe songs schurkten toen ruw tegen oude Nite Versions aan. Twee weken geleden, op Best Kept Secret, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. In Werchter klikten alle tracks nu duidelijk als Lego-blokjes in elkaar.