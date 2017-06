Slowdive op Rock Werchter: het hagelkanon van dienst

De instantroes in ons hoofd na dat nieuwtje zakte wel snel toen bleek dat ze al om twee uur ’s middags moesten spelen, op het hoofdpodium nog wel. Luchtkastelen van liedjes bouw je het best in het donker, en je laat er maar mondjesmaat een clubje van getrouwen binnen.

“Wij zijn Slowdive, voor het geval je ons niet kende.” Klonk misschien wat suf, maar het was vast geen nutteloze opmerking van Rachel Goswell: de naam van haar cultband – een bescheiden piek in de vroege nineties – moest in allerijl met een sticker op de affiche worden geplakt, boven die van het IJslandse bluesrocksurrogaat Kaleo, waarvan de frontman onder het mes moet.

Klonk opener ‘Slowdive’ daarom zo fors? Als een test: ben jij wel klaar om je kop richting schoenen te buigen en de blik naar binnen te keren? Shoegaze-classic ‘Catch the Breeze’ trok je in ieder geval verder mee, naar het oog van de storm: een rustpunt in de gitaarorkaan. Slowdive’s mooiste song, het in Britse folk gedrenkte ‘When the Sun Hits’, bleek op Werchter overigens het hagelkanon van dienst: wég was de dreigende regen.

‘Crazy for You’ en ‘Souvlaki’ waren respectievelijk de kickstart en comedown van het hoogtepunt van deze show: ‘Star Roving’, een heerlijke song uit de prachtige nieuwe plaat van Slowdive, de eerste sinds Pygmalion uit 1995. Onrust (“can’t hold down tonight”), berusting (“nothing left to fight”) en allesomvattende liefde (“feeling love for everyone tonight”) vochten in dat nummer om voorrang terwijl ijle gitaarlijntjes een duwtje in de rug kregen van potige bas- en drumpatronen.

In die song en in die andere nieuweling, ‘No Longer Making Time’, liet deze band horen waarom hij anno 2017 een plek op Werchter verdient: zowel The xx (dat ingehouden sfeertje), Beach House (die grillige gitaarmeanders) als de vroege M83 (die suikerzoete weemoed) hebben héél goed naar Slowdive geluisterd.