Shabazz Palaces stelt Quazarz voor: Geflipte sciencefiction voor fijnproevers

Op Quazarz Vs. The Jealous Machines en het zusteralbum Quazarz: Born On A Gangster Star zweert het duo bij een uitgepuurde, rauwe variant van de Shabazz Palaces-klank. Die is bij momenten even ontnuchterend simplistisch en ruw als het werk van, pakweg, het hedendaagse undergroundicoon Dean Blunt. Meer dan ooit haken Ishmael Butler (ooit lid van ninetiesband Digable Planets) en Tendai Maraire in op de klassieke Detroitsound van Carl Craig en Juan Atkins - technopioniers met wie de Shabazzers een fascinatie delen voor groezelige sciencefiction - en George Clinton - die ooit even geflipt psychedelisch over de kosmos zong.

Van de experimentele hiphopgezelschappen die de voorbije vijf jaar de goegemeente lieten opschrikken, bleef Shabazz Palaces tot nog toe het trouwst bij zijn leest. In tegenstelling tot de Schotse band Young Fathers die gaandeweg de avantgarde-postpunktoer opging en het Californische trio Clipping. dat kopje onder ging in stotterende glitch -elektronica hield de band uit Seattle vast aan zijn stugge hiphop. Toegegeven, die hiphop zat geworteld in de elektro van de jaren tachtig en durfde sporadisch punky uit de hoek komen, met Suicide-achtige mutaties als resultaat. Maar Shabazz Palaces ging tenminste niet kopje onder in een karikatuur van de sound die de band berucht had gemaakt.

Cartooneske gangsters

“Feeling for my phone I was - my glowing phantom limb / Orchids in my room, I'm staring at the sun / Passwords pile up and so pulling on my gun /Holding to the air, as nothing could be done”, raaskalt Butler in ‘Gorgeous Sleeper Cell’, in de huid van zijn alter ego Quazarz. Lees: u bént uw gsm. En u wordt gevolgd.

In ‘30 Clip Extension’ wordt het narcisme binnen de popcultuur over de hekel gehaald. “He's feeling numb, dressed dapper dumb (Your favorite rapper) / He's fashioned by some unseen hand (Your favorite rapper) / He's begat by some secret plans (Your favorite rapper)”. Verderop draagt een kromgebogen, stonede synthsong de titel ‘Love In The Time Of Kanye’. Maar Shabazz Palaces blijft opzettelijk vaag en cryptisch. Zo hoeden ze zich wellicht voor een rechtszaak van de A-listers die ze slinks tackelen.

Schalks lokken Butler en Maraire ons door hun met een analoog sounddesign volgestouwde fata morgana. Het is een wereld waar mens en technologie een rare sensuele relatie zijn aangegaan en waar u en ik aan het kortste strootje trekken: de menselijke verbeelding wordt opgezogen en gevangen gezet door de machines.