Sampha op Pukkelpop: dansen met doetjes

Dikke krop

Een gedroomd moment om de smachtende pianoballade 'Too Much' weg te laten fladderen, een pleidooi voor traagheid in de liefde. Sampha keek er met een bang hartje naar zijn eigen roekeloze verliefdheid. "Don't think about it too much", zong hij vanachter zijn piano, "there's no need for us to rush this through." Héérlijk.

Wat vond u van het fragiele radiohitje '(No-One Knows Me) Like the Piano', waarbij zowaar een aantal aanstekers de lucht in gingen? Tiens, is er tegenwoordig iets mis met oplichtende gsm-schermpjes? Hoe dan ook, wij slikten een dikke krop weg, wetende dat het het laatste liedje was dat Sampha voor zijn moeder speelde aan de piano in het ouderlijke huis, kort voor ze stierf. "You know I left, I flew the nest / And you know I won't be long / And in my chest you know me best / And you know I'll be back home". Jaja, wij zijn melige doetjes, 't is al goed.