Rouwen om The Shelter met Steak Number Eight

De Shelter en Wablief?!-podia waren er dit jaar niet meer bij op Pukkelpop. Tot spijt van de fans van het steviger gitaarwerk. Daarom organiseerden we een kleine wake, met kaarsen en de heren van Steak Number Eight. De band speelde eerder in beide tenten, maar mocht zaterdag Marquee openen.

Frontman Brent Vanneste en gitarist Cis Deman kijken niet alleen met weemoed naar het verleden. Ze praten ook voluit over hun nieuwe nummers, muzikale nevenprojecten, filmprijzen en toeren met Mastodon. En ze drinken gesmolten kaarsvet. Een kaarswake voor The Shelter op Pukkelpop ©Tom Christiaens