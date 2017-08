Rock en Seine in Parijs: goede smaak als rode draad

In het zuidwesten van Parijs schreef Rock en Seine het sierlijk slothoofdstuk van de Europese festivalzomer. Met kleppers als PJ Harvey, The xx en Franz Ferdinand oogde de kaart aanlokkelijk, maar vooral het publiek was er de smaakmaker.

Het is niet nieuw dat Belgen hun geliefde Festivalland inruilen voor andere oorden. Best Kept Secret in Nederland kan stilaan omgedoopt worden tot Klein Vlaanderen, en ook in Duitsland, Hongarije en Kroatië is het in de zomermaanden over de Belgische koppen lopen. Maar wie naar het westen trekt en niet in Dranouter blijft plakken, houdt zelden halt in Parijs. En dat is zonde. Aan de oevers van de Seine troepten dit weekend 110.000 liefhebbers van het betere geluid samen in de historische tuinen van het Parc de Saint-Cloud. Vijftien jaar geleden zag Rock en Seine het licht, vandaag is het Parijse festival het grootste in het Franse assortiment.

Share Het gros van de artiesten op Rock en Seine speelde eerder deze zomer al in onze achtertuin, en toch is het festival een ervaring Dat het grootste popfestival in Frankrijk voor Belgen onbekend terrein is, is echter niet eens zo verwonderlijk. Wanneer we de affiche van Rock en Seine kruisen, zouden we zelden omkijken, omdat het gros van de – weliswaar uitstekende – artiesten als The xx, PJ Harvey, Vince Staples en Flume eerder deze zomer al in onze achtertuin speelden.

En toch is Rock en Seine een aparte ervaring.

Ongeziene discipline “Bonjour”, lacht een beveiligingsagent met ontblote tanden. En ook wanneer we een eerste keer het uitgerekte park doorkruisen, bepaalt vriendelijkheid de toon van het festival. The xx op Rock en Seine - de gedroomde headliner ©Bas Bogaerts

Rock en Seine is groots in bescheidenheid: gezelligheid staat hier hoger in de pikorde dan goedkoop entertainment. Het gras nodigt uit tot luieren, en de vier grote podia in één simpele tint grijs zijn kaal en getuigen van weinig smaak. Noem het gerust verfrissend in een wereld waar imago en kitsch centraal staat. Ook de daaropvolgende uren en dagen zou de charme van het Parijse festival met gulzige porties toenemen, en dat was in de eerste plaats te danken aan de bezoekers, die met een ongeziene discipline voor de podia kampeerden. Het profiel van het publiek was vergelijkbaar met dat van Dour: overwegend twintigers met in de tweede plaats een mengeling van tieners, dertigers en jonge ouders. Wat de mentaliteit betreft, kwamen de trouwe bezoekers van Cactus in Brugge het dichtst in de buurt: respectvol en getuigend van oprechte interesse. ©Bas Bogaerts

Die discipline zorgde er bijvoorbeeld voor dat geen enkele artiest voor anderhalve man en een paardenkop kwam te staan. Toen de Brusselse man in vorm Témé Tan onaangekondigd zijn stadsgenoten Caballero & JeanJass verving, bleef het hongerige publiek van de twee rappers keurig staan. En zelfs de makke passage van The Pharcyde en Mac DeMarco, die uitblonk in chaos, zorgde niet voor een leegloop. Bewonderenswaardig. Onze landgenoot Témé Tan op Rock en Seine ©Bas Bogaerts

Vergrootglas Vergis u echter niet: het publiek van Rock en Seine was keurig, maar daarom niet stokstijf. The xx, Franz Ferdinand, Denzel Curry en - daar is ie weer - Roméo Elvis dompelden Parijs onder in feestvreugde. “Dáárom spelen we hier zo graag”, strooide Oliver Sim van The xx de uitzinnige massa complimenten toe. We begrijpen waarom zijn ogen fonkelden als kristal. Het Parijse festival is uniek in zijn soort, alleen al omdat we geen evenementen met deze capaciteit kennen waar je met een vergrootglas naar afval moet zoeken. Met dank aan de herbruikbare bekers enerzijds, en aan de bezoekers anderzijds, die zonder zichtbare sensibiliseringscampagne het restafval dropten waar het thuishoort. Rock en Seine: speuren naar een papiertje op de grond. ©Bas Bogaerts

Wanneer we vrijdagmiddag door het Parc de Saint-Cloud wandelden, viel plots een Limburgse tongval op. “Dit is onze vierde editie”, vertelde de pater familias van een gezin uit Sint-Truiden. “We hebben hier in het verleden Selah Sue de weide zien platspelen. Dit jaar komen we voor The xx en PJ Harvey.” Toevallig twee artiesten die vorige week nog binnen een straal van dertig kilometer speelden. Of toch niet zó toevallig? Zit de dorpse mentaliteit van Rock en Seine daar voor iets tussen? Ongetwijfeld. En de verrukkelijke menukaart die ons van Senegal over Argentinië naar Thailand liet reizen en de brede glimlach waarmee we werden geholpen? Ja! Het werd ons al na een dag duidelijk dat er een duidelijke rode draad doorheen Rock en Seine loopt: smaak, goéde smaak. Roméo Elvis op Rock en Seine ©Bas Bogaerts