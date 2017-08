Rise Against op Pukkelpop: prediken voor kolkende zee

Frontman Tim McIlrath refereerde er niet naar, naar die vreselijke storm. De zingende gitarist keek liever de Marquee in dan achterom. Hij straalde. "Jullie brengen elektriciteit in deze tent", zei hij tegen de fans. En dat was niet gelogen. De Pukkelpoppers hadden beslist hun laatste restje energie hier te ontladen en nog één keer alles te geven. Het resultaat: de grootste circle pit die we op deze driedaagse zagen. Vooral de vele crowdsurfers die als golven richting podium kwamen aangerold oogden indrukwekkend. De crash barriers leken wel een hulpeloos bootje onder dat geweld, maar ze hielden het. Net. Rise Against speelde het nieuwe 'The Violence' en droeg 'Satellite' op aan At The Drive In, hun vrienden en inspirators, die net vooraf op dezelfde plek hadden gespeeld. 'Survive' werd een eerbetoon aan twee rockende frontmannen, die niet langer onder ons zijn: Chester Bennington (Linkin Park) en Chris Cornell (Soundgarden). ©Stefaan Temmerman

De vier vegetariërs en dierenrechten-activisten hadden ook een duidelijke mening. McIlrath predikte over de problemen in hun thuisland, en de recente rellen met neo-nazi's in Charlottesville: "We zijn al een tijdje in Europa, en zien onze natie in een identiteitscrisis. Het geweld, de haat, de afgunst, we moeten nog veel lessen leren in de Verenigde Staten. Maar als ik naar jullie kijk, zie ik toch hoop voor de toekomst." De zanger wou zijn fans graag van dichtbij aanschouwen, en ging het publiek tegemoet om zich tijdens 'Welcome to the Breakdown' tegen de massa aan te schurken. ©Stefaan Temmerman