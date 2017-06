Rauw en roekeloos: dit zijn de 10 beste platen van de week

Alweer een hoop prachtplaten deze week, van pure pop over vurige jazz tot r&b en experimentele folk. Dit waren de goudhaantjes.

"Melodrama herbergt het type mainstreampop waar niet alleen fans van schijnbaar luchtige, catchy deuntjes verlekkerd op zijn", schreven we over de nieuwe van Lorde, "het is ook een uitzonderlijk knap geproduceerde en gearrangeerde plaat." Daarmee laat de Nieuw-Zeelandse popprinses het peloton op succes beluste hitparademadammen vér achter zich. Hier kunnen voorlopig geen Lapsley, Anne-Marie of Katy B. aan tippen. "Melodrama is een popplaat voor wie niet bang is van de toekomst", concludeerden we. "Eentje voor jonge, roekeloze harten."

2. Cigarettes After Sex - 'Cigarettes After Sex' ©© Cigarettes After Sex

“Er is geen mooier compliment dan te horen dat je slaapverwekkende muziek maakt, dat méén ik”, vertrouwde Greg Gonzalez onze man toe. Het brein achter de Texaanse band Cigarettes After Sex staat met dit hypnotiserende debuut op het punt door te breken naar een mainstreampubliek met muziek die eerder refereert aan Beach House en Mazzy Star. Voer voor de eindejaarslijstjes! Lees hier de recensie van Cigarettes After Sex. Lees hier het interview met Greg Gonzalez.

Uit de stal van Granvat, het wonderlijke platform waarop jazz, folk en avantgarde zich aan een lekker schurend triootje met elkaar wagen. Op het tweede album van dit met een Young Jazz Talent bekroonde project zoekt het feeërieke de geruisloosheid op, slingeren gloeiende akoestische klanken zich langs koortsachtige elektronica en kruipt stonede jazz onder de benen van dromerige postrock door. De daders? Stijn en Bert Cools (van oa. Book Of Air) en Dries Laheye (van STUFF.). Lees hier over de hoes van Beestentijd.

4. Fleet Foxes - 'Crack Up' ©© Fleet Foxes

De progrockplaat van Fleet Foxes? Nou, dat is overdreven. Zeker, het Amerikaanse nu folk-combo gaat lichtjes experimenteel tekeer op deze gloedvolle derde plaat maar zijn grootste charmes (de prachtige zangpartijen en pakkende songs) blijven intact. "De zangharmonieën doen de haartjes op je huid alweer overeind staan", schreven we.

Wie in de credits van albumhoezen al eens op zoek gaat naar de featurings, stootte de voorbije jaren ongetwijfeld op de naam SZA (spreek uit als Sizzè). De Amerikaanse neo-soulzangeres kringelde al sierlijk aan de zijde van oa. Rihanna, Schoolboy Q, Kendrick Lamar en D.R.A.M. Deze uit New Jersey afkomstige Solána Rowe mixt op haar fonkelende debuut old skool-ninetiesvibes met future bass-productietrucjes en kruidt haar soul food met prachtige, zoete zang. Exquise.

"Bij Deprez’ knutselpop denk je aan Beck , dan weer aan ontregelde, aan samples verslingerde songschrijvers als Mark Everett van Eels", schreven we toen we eerder deze maand een spetterende Brusselse showcase zagen van J.Bernardt, a.k.a. Jinte Deprez van Balthazar. "Het kader lijkt verraderlijk simpel en minimalistisch, maar is goed bekeken een impressionante evenwichtsoefening die Het Liedje dient", schreven we terwijl we alweer intellectuelerig over de kin streken. Anders gezegd? Beestig goeie blanke elektropop van eigen bodem. Lees hier het interview met J.Bernardt.

Lees hier over de hoes van Running Days. 7. Ambrose Akinmusire - 'A Rift In The Decorum: Live At the Village Vanguard' ©© Ambrose Akinmusire

Wie de jonge jazzgarde graag op de voet volgt, kocht drie jaar geleden vast The Imagined Savior Is Far Easier To Paint, de derde, alom bejubelde plaat van Ambrose Akinmusire, uit bij Blue Note. De Californische jazztrompettist (ook geliefd bij hiphopheads sinds Kendrick Lamar hem liet spelen op To Pimp A Butterfly) levert op de dubbelaar A Rift In the Decorum een krachttoer van jewelste. Met zijn kwartet waagt hij zich aan gloednieuwe composities, live gespeeld in de Village Vanguard in New York. Dit is een broeierige, vurige stamppot die zowel hardbop als neo-klassiek, freejazz en groovier spul door elkaar klutst. Hoed af.

De ideale soundtrack bij uw volgende Italiëreis, deze zesde plaat van het Franse Phoenix. Ti Amo herbergt immers zonnige psych-pop à la Tame Impala, melancholische disco in het kielzog van Soulwax en glazige grooves à la MGMT. Omdat het niet altijd complex en tongue-in-cheek moet zijn. Lees hier het interview met Phoenix. Lees hier de recensie van Ti Amo.

9. London Grammar - 'Truth Is A Beautiful Thing' ©© London Grammar

London Grammar beschikt over een ijzersterke formule die heel slim het gat in de markt vult tussen de onderkoelde indie van The XX en de pathospop van Adele en Florence Welch. Op het tweede album Truth Is A Beautiful Thing laveert zangeres Hanah Reid schaamteloos sentimenteel maar beheerst door het minimalistische kader dat gitarist Dan Rothman en pianist-percussionist Dominic Major creëren. "We zijn hier om een paragraafje in de geschiedenis te herschrijven", vertelde de band ons zopas nog. Nou! Lees hier het interview met London Grammar.