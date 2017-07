Rapper Boef vindt kritiek oneerlijk: "Moet ik op mijn geweten hebben dat iemand iets overkomt?"

Op Instagram deelde Boef een video van een meisje op een brancard, waarbij hij uitlegt waarom hij zijn optreden op Sfinks gisteren stopzette. "Het was zo druk en [er waren] zoveel mensen dat het sommige mensen te veel werd, er zijn 3 tienermeisjes flauwgevallen en ik heb toen besloten niet verder te gaan in verband met veiligheid."



Boef vindt de verwijten dat hij duizenden fans in de steek zou hebben gelaten, oneerlijk. Hij vindt dat veiligheid voorgaat op het optreden, en wenst de meisjes veel sterkte toe.



Gisteren trad Boef op tijdens het wereldfestival Sfinks. Door de enorme drukte in de tent waren er al minstens 3 tienermeisjes flauwgevallen. Hierop besloot de organisatie in samenspraak met de rapper om het optreden vroeger stop te zetten voor veiligheidsredenen, waardoor Boef zijn laatste twee nummers niet meer kon brengen.



Organisator Patrick De Groote vindt het spijtig voor de mensen dat het laatste deel van het concert werd afgelast, maar blijft wel achter de beslissing staan. "Er was heel veel volk bij het optreden, zoals verwacht. Maar er waren opvallend veel jonge kinderen die vooraan stonden. Door de drukte werd de ruimte heel erg klein en vonden we de situatie niet langer veilig."

