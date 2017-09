Randy Newman komt volgend jaar naar Antwerpen, Brugge en Gent

De plaat liet even op zich wachten, want Newman heeft een tijdje met zijn gezondheid gesukkeld. In 2013 moest hij zijn geplande concert op Jazz Middelheim annuleren. Dat maakte hij goed met een mini-toernee door ons land in de twee daaropvolgende jaren.

Hij liet ons negen jaar wachten op nieuw materiaal, maar bracht deze zomer dan toch de vijf sterren-plaat Dark Matter uit. Op het album staan negen songs, onder meer over de broers Kennedy, Vladimir Poetin en de Cubaanse zangeres Celia Cruz. “Met Dark Matter heeft Newman opnieuw zijn eigen grenzen afgetast, én verlegd. En net dat is helemaal Randy”, vond onze recensent .

Newman brak eind jaren zeventig door met de hits 'Short People' en 'Rider In The Rain', maar maakt al muziek sinds de jaren 60. Hij raakte bekend bij een breder publiek dankzij zijn soundtracks, onder meer voor de drie Toy Story -films. Fans roemen hem voor zijn vaak cynische teksten .

Randy Newman met Pixar-baas John Lasseter, bij de inhuldiging van zijn ster op de Walk of Fame in Hollywood in 2010.

En dat kan u in maart 2018 opnieuw live meemaken in De Roma in Antwerpen (2/3), de Stadsschouwburg in Brugge (5/3) en het Capitole in Gent (6/3).

Tickets gaan op vrijdag 8 september om 10 uur in verkoop op gracialive.be.