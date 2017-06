Rammstein op Graspop Metal Meeting: Gefundenes fressen in Dessel

Het is nog steeds wachten op nieuw materiaal van de Oost-Duitsers. Acht jaar al. De nieuwe live-cd/dvd Rammstein: Paris was het kapstokje voor zanger Till en zijn gekke bende om hun dolle fabriek deze zomer weer op gang te trekken. Een schot in de roos voor Graspop, want het rockpubliek lustte wel een brokje tanz-metall .

Was er veel nieuws onder die Sonne? Helemaal niet. De setlist was exact dezelfde als op Rock Werchter vorige zomer. De gitaristen kwamen opnieuw uit de nok van het dak naar beneden gedaald, en Till Lindemann strompelde het podium op als een demonische circusleider. Op de fotopassen stond zelfs Brussel geschreven, maar dit was wel degelijk het Kempense Dessel. Wie Rammstein gisteren een eerste keer zag, was onder de indruk van de lichtshow, de strakke gitaren én de hits. Geroutineerde festivalgangers wisten al dat de zanger onder zijn pak een bommengordel droeg (die tijdens 'Zerstören' tot ontploffing werd gebracht), dat drie bandleden tijdens 'Feuer Frei!' het Kempense record vuurspuwen ging breken en toetsenist Flake in een bad vol vuurwerk werd gestoken, om er ongehavend weer uit te komen.

Rood decor, borrelend hart

De afgelijnde show van Rammstein (één stap teveel naar links en iemand verbrandt zich) zorgt er voor dat er weinig ruimte is tot improvisatie. De subtiliteit lag gisteren in de intro's. Van 'Seemann' bijvoorbeeld, een fraaie song die broeierig gespeeld werd. Ook 'Mein Herz brennt', in een donkerrood decor en de zanger met een brandend hart in zijn hand, kende een borrelende en subtiele gelaagdheid.



Rammstein loste op Graspop een potpourri aan hits. Het combo 'Links 2-3-4' en 'Ich will' werd door tienduizenden fans luidkeels meegebruld. De metalen machine Rammstein klonk strak, en àlle armen gingen de lucht in toen Lindemann in het Nederduits "handen in de loecht!" brulde. 'Du hast' was de apotheose van dit concert: een ronkende intro door de twee gitaristen, wat losbarstte in een zwelgende vlammenzee die tot diep in de wei voelbaar was. Vuurpijlen vlogen tot aan lichtmast en terug naar het podium, de massa juichte.