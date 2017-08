Queens Of The Stone Age stelt nieuw album voor in... Wommelgem

Normaal zou het eerstvolgende Belgische optreden van Queens Of The Stone Age pas op 16 november plaatsvinden, wanneer hun Villains World Tour halthoudt in het Sportpaleis.

Maar de band komt onverwacht ook al eens vroeger naar ons land, voor een showcase voor Studio Brussel. De rockband zal komende zondag zijn nieuwe plaat Villains voorstellen in Fort 2, in de Antwerpse gemeente Wommelgem.

Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel maakte het nieuws vanochtend bekend. “Het is echt een prachtige locatie in het groen die tegelijk mysterieus is”, aldus Merckpoel. “Het fort maakt deel uit van de fortengordel rond Antwerpen, dus dat is een speciale plek.”

Tickets voor de showcase zijn vrijdag te winnen via de radio of de website van Studio Brussel. Het concert is zondag ook live te volgen van 21 uur.