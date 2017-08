Preoccupations op Pukkelpop: met z’n allen door het afvoerputje

“Everybody’s fallen by the wayside / Nowhere near to finding better ways to be”, zong Matt Flegel met een stem die klonk alsof hij backstage net alle asbakken binnen handbereik had opgegeten. Yup, wie de Lift was binnengestapt voor Preoccupations kon maar beter alle hoop laten varen. “Excuse my efforts for today”, gromde hij ook nog, en inderdaad: deze Canadezen stonden op het podium met een ongenaakbaarheid die we in geen tijden hebben gezien.

Nieuwe vrienden maken? De vaste fans een plezier doen? Geen sprake van! Dit viertal ging nog dieper ondergronds dan in de tijd dat ze hier als Viet Cong speelden. Postpunk is voor hen duidelijk geen laagje dat ze over hun songs leggen, laat staan een marketingplan, het is een levenshouding.