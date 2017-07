Pompeus én pretentieus: dit zijn de 10 beste platen van de week

Wij vinden de nieuwe Arcade Fire wél goed, náh! Daar houdt het niet bij op, want er verschenen deze week ook fantastische compilaties, om nog te zwijgen over de hiphoppareltjes. ©rv anton corbijn

1. Arcade Fire - 'Everything Now' ©rv

"Ik vind het heerlijk als mensen ons niet begrijpen", aldus Win Butler, frontman van Arcade Fire, tegen onze journalist Gunter Van Assche in een exclusief interview. "Er zijn ook heel wat mensen die onze muziek pompeus en pretentieus noemen. Gewéldig!" De nukkige recensies van meewarige indiejournalisten indachtig, zal Butler in zijn nopjes zijn met de reacties op de schalkse vijfde langspeler Everything Now. Met disco als voornaamste leidraad slingert de Canadese band van postpunk naar reggae, van elektropop naar punk, van The Stones naar Daft Punk. "Deze rollercoaster lijkt nooit te stoppen", schreef onze man. "Het album kun je in een oneindige lus blijven afspelen - één waar je in geen tijd aan verslaafd kan raken." Lees hier de volledige recensie Lees hier het exclusive interview met Arcade Fire

2. Tyler, The Creator - 'Flower Boy' ©RV

De Californische vuilbek Tyler, The Creator kent u misschien als het opperhoofd van de controversiële rapkliek ODD FUTURE. Flower Boy doet aan als zijn magnum opus. Hij verruilt er de kinderachtige scheldpartijen en de groteske beeldspraak voor rauwe ontboezemingen en een heuse coming out. Want Tyler, de man die in het verleden werd verketterd voor zijn homofobe uitspraken, blijkt nu zélf gay. De sound bij die bekentenissen doet denken aan die van N*E*R*D: ongepolijste hiphopgrooves, psychedelische soul en gierende, jazzy synthesizers. Impressionant. Lees hier de volledige recensie

3. Lana Del Rey - 'Lust For Life' ©AP

Op haar vierde plaat treurt Lana Del Rey wederom om vergane, destructieve liefdesrelaties en foute mannen. En om het verval van Amerika. In 'When the World Was at War We Kept On Dancing’ kijkt de Amerikaanse zangeres meewarig naar haar vaderland, met 'God Bless America - And All the Beautiful Women in It’ steekt ze de Amerikaanse vrouwenbeweging een hart onder de riem. "Als Lust For Life één ding bewijst, is dat ze een betere liedjesschrijfster is geworden die intelligenter omspringt met haar unieke sound", schreven we. Lees hier de volledige recensie

4. Various Artists - 'LateNightTales: BadBadNotGood' ©RV

Uitmuntende selectie van het Canadese jazzkwartet BadBadNotGood, in de prestigieuze LateNightTales-serie. De jongens schakelen van elektronica (Boards Of Canada) over zwoele funk en soul (Gene Williams, Esther Phillips) en disco (Kiki Gyan) naar exotischer spul (het wonderlijke Velly Joonas) tot bij The Beach Boys. Als extraatje krijgen we hun eigen cover van Andy Shaufs 'To You' erbij. Meest hartverwarmende compilatie van de zomer!

5. Nine Inch Nails - 'Add Violence' ©© Nine Inch Nails

De tweede traktatie die Nine Inch Nails de fans schenkt in 2017 is een gevarieerde ep die het brede muzikale spectrum van frontman Trent Reznor belicht. De Amerikaan schiet van stugge eightieselektro naar woeste industriële rock over verkillende ambient tot bij een spookachtige ballade. "Reznor gaat niet krampachtig op zoek naar een nieuw publiek maar diept zijn sound op onevenaarbare wijze uit", schreven we. Om duimen en vingers bij af te bijten. Lees hier de volledige recensie

6. Charles Lloyd New Quartet - 'Passin' Thru (live)' ©© Charles Lloyd

Straks is de 79-jarige Charles Lloyd te bewonderen op Jazz Middelheim met zijn begeleidingsband The Marvels. Op Passin' Thru, een fenomenale liveplaat met opnames uit 2016, komt Lloyd weergaloos uit de hoek. De Amerikaanse saxofonist-fluitist neemt er een handvol composities uit zijn verleden onder de loep, bijgestaan door pianist Jason Moran, bassist Reuben Rogers en drummer Eric Harland. Als vanouds spelen Lloyd en zijn kornuiten nu speels en opgewekt, dan dromerig en vol weemoed. Check it out en gaat dat zien op Middelheim.

7. Aminé - 'Good For You' ©rv

Een rapper uit Portland, of all places? Veel street cred zal Adam Amine Daniel niet verwerven met die verblijfplaats. Ach, onder het alias Aminé rapt deze zoon van Ethiopische ouders de sterren van de hemel, dus die ladder naar het sterrendom zal hij sowieso beklimmen. Begin dit jaar scoorde hij een culthitje met het geinige ‘Caroline’ (u herkent het vast aan de regel “Let’s get gory / like a Tarantino movie”) en daar komt nu een heel album van: Good For You, een lekker luchtig, groovy plaatje dat Aminés liefde voor Outkast en Kanye West in de verf zet. Check het uit, vertel het aan uw vrienden en waan u dé hipster-hopper van de week!

Verrukkelijke, lekker rudimentaire dj-set van Daphni, oftewel Dan Snaith, de man die u beter kent onder het alias Caribou. Vijf jaar na het fenomenale Jiaolong blijken Snaiths clubinstincten niet te zijn weggedeemsterd. Verse vondsten en edits van oude tracks schuren en ruisen dat het een lust is. Het gaat van mechanische post-techno over percussieve funk en disco tot lustig bliepende elektro. Fijnproevers laten deze niet schieten.

9. Vic Mensa - 'The Autobiography' ©rv

U kent de 24-jarige Vic Mensa als die ene rapper uit Chicago die drie jaar geleden een radiohitje scoorde met ‘Down On My Luck’, een catchy dance-nummer waarin zijn soulvolle geneuzel een clubsfeertje opzocht. Als zoon van een Ghanese vader en een blanke moeder groeide hij op tussen twee werelden. Hij werd groot met rap (Chance The Rapper is één van zijn beste kameraden) én met indierock (Jeff Tweedy van Wilco produceerde de plaat van zijn eerste groepje Kids These Days). Na zijn sporen te hebben verdiend als gastrapper bij oa. Gorillaz, Kanye West, Flume en Skrillex levert hij een verrassend doorwrocht debuut af waarop grimmige straathiphop nu en dan de baan ruimt voor bezield, radiovriendelijk werk. Daarin wordt Mensa bijgestaan door Pharrell Williams, Weezer (jawel!) en The-Dream.

10. Mononeon - 'A Place Called a Fantasy' ©rv