Politie overweegt hulplijn voor geweigerde Tomorrowland-gangers

Na de grootschalige screening heeft de politie 37 namen van de bezoekerslijst geschrapt, omdat ze een te groot risico zouden vormen. Ondanks de kritiek blijft De Waele erbij dat die screening nodig was.

"Op Tomorrowland zijn er 198 nationaliteiten. We hebben de identiteitscontrole naar voren geschoven, omdat het onmogelijk is om iedereen aan de ingang te controleren. Per dag staan immers 70.000 mensen aan de ingang", zei hij gisteravond in Terzake.

Wel geeft hij toe dat de communicatie naar de geweigerde festivalgangers weinig transparant verlopen is. "Misschien moeten we een hulplijn installeren zodat de betrokkenen ons kunnen contacteren", klinkt het.

