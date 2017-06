Paradise City: het paradijs is open

Op Paradise City is meer dan alleen de pelouse groen: van eetkraampjes met zonnepanelen tot afbreekbare, kartonnen slaaptenten, het festival draagt ecologie hoog in het vaandel. “Ook het gros van het eten is hier veggie”, vertelt de persverantwoordelijke, die ons gisteren in de vroegte over de wei wandelde. En ja, het valt op hoe 'verantwoord eten' op Paradise City als vanzelfsprekend wordt aanzien. Een aanzienlijk deel van de - voor één keer is het omgekeerd - niet-vegetarische opties bestaat uit visburgers en krekelrepen, en zowel de krekels als de groenten op het menu komen uit de omstreken.