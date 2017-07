Overval op zanger Pro-Pain is poging doodslag, nog geen verdachten opgepakt

Volgens het Brusselse parket vond het incident maandagnacht omstreeks 04.45 uur plaats, in de Doornikstraat.



Levensgevaar

"Een politiepatrouille werd er ter plaatse geroepen nadat een Amerikaanse man er zware slagen had gekregen", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Het slachtoffer, geboren op 7 oktober 1965, werd met zware verwondingen aan het hoofd en over het hele lichaam overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek hij in levensgevaar, maar dat is intussen geweken."



IJspriem

Volgens de hardcoreband zelf liep de zanger verschillende breuken aan zijn gezicht en kaak op en werd hij op het hoofd geslagen met een ijspriem. Dat kon voorlopig niet bevestigd worden door het Brusselse parket. De dieven zouden ook aan de haal gegaan zijn met Meskils geld, kredietkaart en paspoort, aldus nog de band.



"Wij hebben een onderzoeksrechter gevorderd voor poging doodslag en gewapende diefstal met geweld, in bende en bij nacht", gaat parketwoordvoerder Goeman verder. "Parket en onderzoeksrechter zijn ter plaatse afgestapt, net als het labo van de federale politie. Er is ook een telefonie-onderzoek bevolen en de beelden van de bewakingscamera's in de buurt zullen onderzocht worden. Voorlopig konden nog geen verdachten opgepakt worden."