Oscar and the Wolf op Rock Werchter: schuur vat vuur, heupen krijgen het op hun heupen

©Bas Bogaerts I’m ready for infinity”, horen we Colombie zingen in een nagelnieuwe song. Het lijkt wel een sequel op ‘Princes’ waarin de zanger zichzelf nog aanmaande “run for infinity”. Lonkt de oneindige eeuwigheid voor Oscar and the Wolf? Zelf bekijkt hij de toekomst voorlopig letterlijk door een roze bril, zien we. Maar de nieuwe songs doen net zo goed vermoeden dat de toekomst rooskleurig oogt: aan wat we horen, lijkt de nieuwe plaat alleszins geen doffe slag in het water te worden.



Dat nieuwe album laat nog tot de herfst op zich wachten, maar op Rock Werchter wérkt het voorsmaakje duidelijk. In The Barn stijgt de temperatuur zienderogen, terwijl hij de opmerkelijk dansbare nieuwe songs brengt: ‘Breathing’ doet denken aan ‘Heartbeats’ van The Knife in de Rex the Dog-remix, terwijl ‘Honey’ een outtake van Dua Lipa lijkt, en de andere songs sowieso een méér upbeat gevoel bieden dan zijn volwaardige debuut. Share Ergens tussen lapdance en donkere romantiek houdt Colombie zich het liefst op

Colombie geeft het publiek ook voortdurend de sporen. Hij maant aan om te “tonen dat het hier het beste feest van de avond” is, waarbij hij zelf het lichtend voorbeeld speelt: met pirouettes zou hij de meest ambitieuze derwisj jaloers kunnen maken, waarna hij zijn lichaam in méér bochten draait dan een balletgezelschap of een op fooien beluste stripteaseuse. Ergens tussen lapdance en donkere romantiek houdt Colombie zich het liefst op. ©Bas Bogaerts

Collectieve hartslag ©Bas Bogaerts Vlammenwerpers, vuurregen, confetti, rookkanonnen, een leger van zeepbellenblazers in de tent… De hele zwik wordt bovengehaald in Werchter. Het zièt er ook werkelijk fantastisch uit. Maar eigenlijk hoéft al dat stunt-en-vliegwerk niet. Telkens wanneer Colombie in close-up verschijnt op het scherm, merk je de collectieve hartslag een paar tellen overslaan, stijgen schrille kreetjes op en gaan de armen unaniem de lucht in. En telkens wanneer hij over de catwalk flaneert, ben je getuige van enige massahysterie.

Alleen tijdens ‘Moonshine’ wordt in het publiek en op het podium wat gas teruggenomen. Een duizendtal telefoonlichtjes gaan de lucht in, de frontman lijkt oprecht ontroerd. Zelfs wij - toen houterige harken werden uitgedeeld, stonden we trots vooraan - blijven niet ongevoelig voor zoveel drama, show en opwinding. We dansen ons de pleuris tijdens ‘Strange Entity’, voelen ons hart in onze keel bonzen tijdens ‘Princes’ en zijn oprecht benieuwd naar de plaatversie van ‘On Fire’. Dat de groep zich vandaag verbergt in een kooi met LED-schermen - wég zijn de palmbomen van weleer - werkt overigens ook perfect: maar méér dan ooit blijkt de wolvenroedel achter Oscar zich te manifesteren. Tijdens ‘Undress’ trekken de subbassen door je bast, terwijl ‘The Game’ meer opwindend gebracht wordt dan de singleversie deed uitschijnen. ©Bas Bogaerts

Had Oscar and the Wolf op het hoofdpodium van Rock Werchter moeten staan? Op basis van hun status: jawel. Op basis van gezond verstand? Er was geen bétere stek dan The Barn om deze show te brengen. De Schuur vatte vuur, en de heupen kregen het op hun heupen. Topshow.