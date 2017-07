Optreden afgelast: zanger Pro-Pain zwaar toegetakeld bij overval en "poging tot moord" in Brussel

De New Yorkse band meldt op Facebook dat Meskil in Brussel werd beroofd van geld, kredietkaarten en zijn paspoort. "Hij werd op het hoofd geslagen met een ijspriem en dan aangevallen door een groep personen", luidt het. "De politie heeft meerdere wapens in beslag genomen en kon de identiteit van enkele verdachten achterhalen."

Show afgelast

"Met spijt informeren we fans dat de geplande shows in Roeselare (7 juli) en Osnabruck (8 juli) nu officieel afgelast zijn", luidt het nog. "We houden jullie zeker op de hoogte van andere annuleringen en de toestand van Gary. Bedankt voor jullie steun in deze moeilijke tijden."