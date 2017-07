Op deze oer-Belgische manier heeft dit dj-duo zich (proberen te) onderscheiden op Tomorrowland

Feestgangers in de Rave Cave, een kelder van goed tien meter diep en één van de 16 Tomorrowland-podia, hebben vanmiddag even raar opgekeken. Frederik Biesmans en Stéphane Renard, dj's van dienst, hebben hen op remixes en wafels met Duvel getrakteerd.

"Dit weekend staan in Boom 500 dj’s op de bühne, dus we zochten iets om ons te onderscheiden van de rest. Naast onze muziek gaan we het internationale publiek verwelkomen met iets typisch Belgisch. Het is immers onze nationale feestdag. En wat is er meer Belgisch dan bier en wafels?", hebben de Limburgers over hun ludieke actie gezegd.

In het midden van hun set heeft het duo de in - oldschool - aluminiumpapier gewikkelde wafeltjes aan de feestgangers uitgedeeld. Was het hun dansdelirium of de smaak van het gebak, geen idee, maar duimen werd goedkeurend de lucht ingestoken - voor het oog van nationale media.

Of hoe marketing soms maar bloem, boter en eiren vergt.