Onwetende radioredactrice wil de muziekcarrière helpen lanceren van... Annie Lennox

"Ik denk dat ik een kans heb?", grapte de 62-jarige Lennox op haar Facebookpagina, waar ze een foto van de pijnlijk onwetende e-mail deelde.

"Beste Annie Lennox, ik kwam je muziek tegen online en ik vond het leuk wat ik hoorde! Ik ben de coördinator Nieuwe Muziek van een radiostation dat meer dan 100.000 unieke luisteraars per maand heeft. Ik ga op zoek naar artiesten van wie ik denk dat ze potentieel hebben en voeg hen toe aan onze speellijst. Stuur ons gerust een MP3 van je nieuwste single", biedt Kylie vriendelijk aan.

Of de mail effectief verstuurd is door een onwetende twintiger die niet met Google overweg kan (zoals sommigen suggereerden) of het gaat om een phishingmail is niet duidelijk.