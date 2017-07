Ondanks onweer was Festival Les Ardentes succes met 80.000 bezoekers

Een hevig onweer verstoorde het festival donderdag, maar dat bleef zonder ernstige gevolgen. Volgens organisator Fabrice Lamproye was het een goeie oefening en is bewezen dat in zulke situaties goed wordt gereageerd.



Verder zag Lamproye enkele mooie momenten, met onder meer Booba en Sean Paul. "Maar ook met de Belgische artiesten Roméo Elvis en Damso, waar erg veel volk op afkwam."



Les Ardentes sluit vanavond af met onder meer Liam Gallagher, Julien Doré en DJ Snake.