Nominaties voor American Music Awards: waar zijn de vrouwen?

De nominatielijst voor de American Music Awards (AMA) blinkt dit jaar uit door een opvallende afwezigheid van vrouwelijke muzikanten. Met name de categorie 'Artiest van het jaar', de belangrijkste van het aanbod, telt geen enkele vrouw. Dat geldt ook voor de categorieën 'video van het jaar', 'tour van het jaar' en de vier album van het jaar-lijsten.

De meeste nominaties gingen naar Bruno Mars (acht), Drake (vijf) en Ed Sheeran (vijf). Ook de mannengroepen The Chainsmokers en The Weeknd haalden vijf nominaties.

De groep Dick Clarke Productions, die het AMA-gebeuren beheert, bleef het antwoord schuldig op de vraag om een verklaring.

Vorig jaar lagen de kaarten anders: toen werd Ariana Grande artiest van het jaar, en werden de mannen in de hoofdcategorie enkel vertegenwoordigd door Justin Bieber.

Uiteraard zijn er ook categorieën die exclusief voorbehouden zijn voor mannen of vrouwen. In de gemengde zone komt enkel zangeres Julia Michaels voor, omringd door vier mannen of groepen die enkel mannelijke leden tellen.

Recordhouder van het aantal AMA's is Taylor Swift (een vrouw), met driemaal de jackpot.

Overigens kan de schuld niet geschoven worden op een vrouwonvriendelijke jury: de nominaties zijn vooral gebaseerd op stemmen van muziekfans.