Single van Antwerps duo SLM met positieve boodschap: "Op het Kiel loopt het stampvol talent"

Maar een protestsong is het niet, benadrukt Said Boumazoughe die samen met Salahdine Ibnou Kacemi de dienst uitmaakt bij SLM. "We willen niet in de slachtoffer-rol kruipen. Integendeel zelfs. Het is in de eerste plaats een positief nummer. 'Ewa Ja' is een geijkte uitdrukking bij de jongeren van de Antwerpse wijk het Kiel. Het betekent zoveel als 'ook al is de situatie rottig, maak er toch maar het beste van.' Dat is wat wij elke dag proberen te doen. Het is ook de enige manier waarop we vooruit kunnen raken."

De clip die bij het nummer hoort is volgens Said het beste bewijs dat er wel degelijk vooruitgang wordt gemaakt. De sterren van het filmpje zijn immers stuk voor stuk kinderen die op het Kiel werden gerekruteerd. "Tien jaar geleden hadden we die clip niet kunnen draaien. Maar nu loopt het op het Kiel stampvol talent."

Ook de regisseur verdient de stempel jong talent. De clip werd namelijk gedraaid door Anthony Nti die met zijn kortfilm Boi de ene prijs na de andere binnenhaalt. Op FilmFest Gent werd de film door zowel de jury als het publiek tot beste studentenkortfilm gekozen. Op Leuven Kort werd Boi als beste debuut bekroond en in Oostende kwam hij voor een Ensor in aanmerking. i

'Ewa Ja' is ondertussen al de derde single van SLM en dus komt ook een eerste album nadrukkelijk in beeld. "Dat komt er normaal gezien dit najaar nog aan", zegt Said. "Maar een exacte releasedatum is er nog niet."