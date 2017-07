Niet artiesten, maar vrijwilligers zorgen voor het mooiste Werchterverhaal

"Voor hummus stemmen hé" Wie? Logopediste Charlotte (24) en leerkracht Lisa (23). Waar? Aan de boterhamstand voor de Werchtercrew. Favoriete bands? Machine Gun Kelly en Jimmy Eat World. “Kom, dames. Voor hummus stemmen hé. En aangezien jullie er zo sympathiek uitzien, krijgen jullie twee stemmen van mij”, lacht Lisa naar twee hongerige vrijwilligers. Samen met Charlotte staat Lisa in voor de toegang tot de boterhamstand voor de Werchtercrew. De honger van medewerkers wordt hier gestild met stoofvlees en frieten, maar ook met boterhammen met kaas, hesp, choco en krabsalade.

De 'Shmeerselenenquête 2018'. ©RV Een smakenexplosie kan je dat beleg niet bepaald noemen, en het feit dat vrijwilligers al jarenlang dezelfde keuze voorgeschoteld krijgen, maakt het er niet beter op. Met hun ludieke ‘Shmeerselenenquête 2018’ willen Charlotte en Lisa daar volgend jaar verandering in brengen. Voorlopig ligt kip curry stevig op kop, maar eiersla is een te duchten tegenstander. Hummus, de persoonlijke favoriet van Lisa, moet het met een luttele zestien stemmen tellen.



De vriendschap tussen Charlotte en Lisa is op een CM-kamp ontstaan. Ze zijn er beide leiders. "Waarom eens niet iets anders? Vrijwilligerswerk op Werchter?”, stelde Lisa aan Charlotte voor. En zo geschiedde.

"Klinkt als in de films, hé?" Wie? Verpleegkundige Pieter (25) en recruiter Amber (23). Waar? Aan de parking voor Belangrijke Medewerkers, zoals Herman Schueremans. Favoriete bands? Foo Fighters, Arcade Fire en Passenger.

Pieter en Amber: "In het huwelijksbootje stappen is nog niet voor meteen, maar een volksfeest in The Barn, waarom niet?" ©RV Onder de beschutting van een golfkarretje zoeken Amber en Pieter beschutting voor de miezerige regen. Terwijl je in de verte Linkin Park de Main Stage hoort inpakken, laat Amber haar hoofd op Pieters schouder rusten. “Via vrijwilligerswerk op Werchter zijn we een koppel geworden”, zegt Pieter. “Vier jaar geleden hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Na onze laatste shift zijn we even aan de praat geraakt.”



Aangezien Pieter in Wijnegem woont en Amber in Heist-op-den-Berg hebben ze een jaar lang de boot afgehouden, maar tijdens de Werchter-editie daarop was er geen houden meer aan en is de vonk volledig overgeslagen. Het koppel is nu drie jaar samen. “Klinkt als in de films, hé?”, lacht Pieter. “Authentieker dan Tinder ook.”

Ik vraag hen waarom ze na al die jaren blijven komen. “Voor de ongelofelijke sfeer onder vrijwilligers. Tijdens het jaar worden events georganiseerd, en houden we contact met anderen”, vertelt Amber. “Het is ook een unieke manier om het reilen en zeilen achter het grootste festival van het land te leren kennen. Mensen hebben geen idee welk organisatorisch circus er achter Werchter schuilgaat.” Pieter gaat zelfs zo ver in zijn liefde voor het festival en de vrijwilligersgroep dat hij verlof neemt om erbij te zijn. “Ik werk als verpleegkundige op intensieve zorgen in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Een heftige job. Daarom is afwisseling als deze welgekomen.” Tot slot wil ik natuurlijk weten of ze ooit plannen om te trouwen, en zo ja, of ze dat op Werchter zullen doen? “In het huwelijksbootje stappen is nog niet voor meteen, maar een volksfeest in The Barn, waarom niet?”, lacht Pieter. Lisa en Ellen: 'We slaan eigenlijk twee vliegen in één klap: we sparen honderden euro’s uit, én steunen een goed doel.' ©RV

"Met ons werk steunen we anderen" Wie? Orthopedagoge Ellen Grietens (23) en sociaal werker Lisa (25). Waar? Aan de ticketcheck-in voor crew en vipgasten. Favoriete band? Agnes Obel.

Share 'Beth Ditto is met ons komen babbelen. Wat een fenomeen!' Ik ontmoet de sympathieke Ellen en Lisa bij de ticketcheck-in voor crew en vipgasten. “Wij zijn nu aan onze tweede shift van de dag bezig”, vertelt Ellen. “Sommige vrijwilligers werken acht uur aan één stuk door, wij gaan voor twee keer vier. Hangt af van organisatie tot organisatie.”



Wat het ook aangenamer werken maakt, is het feit dat Ellen en Lisa niet altijd op dezelfde plaats staan. Zo stonden ze gisteren bij de waterbakken op het plein voor de Main Stage, en in de namiddag bij de shuttlevertrekplaats voor artiesten naar Klub C en The Barn. “Het is ten strengste verboden om met artiesten te praten, maar als die tegen ons iets zeggen, mag het natuurlijk wel. Zo is Beth Ditto met ons komen babbelen. Wat een fenomeen!”, zegt Lisa enthousiast. “Ze kwam uit haar backstageloge en riep uit: ‘Hello everybody!’. Gevolgd door: ‘I can’t speak a word of Dutch, but I do know ‘dankuwel’ en ‘alstublieft’.’ Hilarisch toch?”