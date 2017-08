Nicolas Jaar op Pukkelpop: zoeken, tasten, vinden

Een kwartier: zo lang duurde het voor Nicolas Jaar een eerste beat liet horen. Voordien had hij ons al blindelings gedropt tussen basdreunen, orgelachtige klanken, ritselende geluidjes en spookachtig gekraak. Het effect? Verveling bij de enen, onthaasting bij de anderen. De eersten gingen elders feesten, de laatsten werden door de Amerikaanse Chileen langzaam meegenomen naar waar hij ze wilde hebben. Jaar mikte niet op de snelle climax, de extase of de euforie. Dance is voor hem ook politieke muziek, en dat laatste aspect hoorden we op Pukkelpop tijdens ‘Three Sides of Nazareth’, waarin hij met een diepe stem bromde: “I found my broken bones by the side of the road” – een verwijzing naar de gruwelen die in Chili plaatsvonden onder dictator Augusto Pinochet.

Zachte roes Ook in ‘No’ stak de turbulente historie van het thuisland van zijn ouders de kop op: nee was de uitslag van een referendum waardoor Pinochet uiteindelijk het veld moest ruimen. Hier verbond Jaar het politieke met het persoonlijke: het individu dat nee zegt en zo de loop van de geschiedenis kan bepalen. ©Stefaan Temmerman

Maar moest je dat allemaal weten om van Jaar te genieten? Nee. Wie zich concentreerde op het uiterst verfijnde geluid, kwam evengoed in een zachte roes terecht. Al moest je wel tegen wat bochtenwerk kunnen. Zoals aan het eind een lange lichtstaaf langzaam voor het podium kantelde, zo veranderde Jaar voortdurend van sfeer en tempo. Nu eens hoorden we in het duister tastende jazz of druppelende dub, en dan weer abstracte soulsamples of complexe, maar opzwepende Zuid-Amerikaanse ritmes. Wie zijn aandacht éven liet verslappen, kon zich plots in een heel andere wereld bevinden. ©Stefaan Temmerman