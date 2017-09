Bozar Plus

Na bijna 30 jaar heeft Bozar eindelijk weer een orgel

Eindelijk is het orgel in de Henry Le Boeufzaal van Bozar weer meer dan een façade. Na bijna 30 jaar is het nieuwe instrument in de orgelkast van Victor Horta klaar. Een levenswerk van Bernard Foccroulle (63), die het woelige project in 1988 zelf opstartte.