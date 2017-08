MTV gaat opnieuw 'unplugged'

Zowat iedereen die opgroeide in de jaren 90 heeft wellicht Unplugged in New York van Nirvana in huis, opgenomen in 1993 en uitgebracht na de dood van Kurt Cobain. De schurende stem van Cobain, begeleid door niet veel meer dan een akoestische gitaar en Dave Grohl die voor een keer niet wild tekeerging op drum. En wie kent niet de akoestische versies van 'Layla' of 'Tears in Heaven', een jaar eerder opgenomen door Eric Clapton voor MTV? En dan zwijgen we nog van 10.000 Maniacs en Nathalie Merchant, wier optreden op de Unplugged-sessie meteen ook haar afscheid van de band zou vormen.