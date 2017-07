Milky Chance op Rock Werchter: Dansen of rennen?

©Stefaan Temmerman Dj Philipp Dausch en zanger-gitarist Clemens Rehbein van Milky Chance profiteerden van het gemoedelijke festivalsfeertje dat het kritische vermogen in de regel uitschakelt. Bloody hell, als er twee chimpansees ritmisch kokosnoothelften op elkaar zouden hebben staan meppen in KluB C zou u er óók een feestje bij hebben gebouwd. Begrijpen wij maar al te goed, hoor. Het alternatief heette immers Blink 182. Enough said.



'Down By The River', een tandenloos dansdeuntje, gezongen door Rehbein alsof hij dríngend moest krabben op een plekje waar zijn arm niet bij kan, suste al wie vreesde dat er op dit onzalige uur, net voor zonsondergang, nergens collectief op een repetitief ritme te vibreren viel.

Bloedzuiger Jazeker, Milky Chance had huppelliedjes bij, simuleerde een soort muffe kampvuurgezelligheid en was ongevaarlijk genoeg om iedereen tussen zeven en zevenenzeventig een hártstikke leuk momentje te bezorgen. Zoals tijdens 'Flashed Junk Mind', bijvoorbeeld, een krampachtig folkpopdeuntje, opgefokt happy en radicaal opbeurend, met een haast angstaanjagend Duitse gründlichkeit in de genen. Oh, hadden we al gezegd dat Rehbein zong alsof een hardnekkige bloedzuiger zich in zijn bilspleet had genesteld? Een oogwenk later haalde de gitarist een mondharmonica boven. Dat leest u goed. Soms moeten we na de werkuren even gaan liggen met een stel kompressen op ons voorhoofd.