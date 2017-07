Met vallen en opstaan baant deze Britse superster zich een weg in het leven

"Ben gisteravond in Berlijn gaan feesten", lacht Charlotte Aitchison, beter bekend als Charli XCX. "Stevig!" Aitchison is een partygirl pur sang. Op haar 16de werd ze een bekend gezicht in de zinderende ravescene van Oost-Londen, toen een promotor haar songs op sociaalnetwerksite Myspace had opgepikt.

'Ik was 23 en had geen idee of ik wel het juiste pad aan het bewandelen was'

Aitchisons ervaringen in het nachtleven kleuren haar sound, van het excellente debuut True Romance in 2013 tot Number 1 Angel, het meest recente wapenfeit van de Britse. "Natuurlijk zijn feestjes in de eerste plaats fun, maar ze zijn minder oppervlakkig dan dat. Voor de gemiddelde twintiger speelt een groot deel van zijn of haar leven zich in het nachtleven af. Je wordt er verliefd, breekt harten. Beleeft er opperste extase, ontsnapt er aan je problemen."

En vergis u niet, ook een popster als Aitchison heeft zorgen aan haar hoofd. Waar ze eigenlijk met haar leven en carrière heen wil, is er zo eentje. "Voor Number 1 Angel ben ik door de hel gegaan. Ik was 23 en had geen idee of ik wel het juiste pad aan het bewandelen was. 'Wie ben ik? En wat verwacht ik eigenlijk van het leven?', raasde het door mijn hoofd. Door me uiteindelijk weken in de opnamestudio op te sluiten en nummers uit te spuwen, heb ik een catharsismoment beleefd. Number 1 Angel bevat alles wat al lang in mijn gedachten sluimerde."

Lees ook: "Taylor Swifts nummer hebben, betekent niet dat je het leven voor elkaar hebt. Integendeel"