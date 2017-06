Met Rode Kruis Vlaanderen op Rock Werchter: "Vroeger waren de verwondingen zwaarder"

Bent u zo iemand die bezorgd is als er tijdens een drukbezocht optreden een m/v uit de massa wordt gedragen door mensen die overduidelijk aan een of andere medische instantie toebehoren? Onnodig, sust Mario Huyskens, de coördinator van Rode Kruis Vlaanderen op Werchter. Het ziet er doorgaans erger uit dan het is.

“De massa maakt mensen soms benauwd: ze krijgen een bloeddrukval en zakken in elkaar, of ze schieten in paniek en hun bloeddruk stijgt.” Zo werden hier al verschillende bezoekers uit de lange wachtrijen aan de inkom gehaald, waar de veiligheidsmaatregelen voor vertraging zorgen.