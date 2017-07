Meer dan 200.000 bezoekers verwacht op Tomorrowland

In Boom is het provinciaal domein De Schorre volledig ingekleed voor de 13de editie van Tomorrowland. Het sprookjesachtige dancefestival gaat vanmiddag om 12 uur van start, er worden dit weekend zowat 200.000 bezoekers verwacht. Onder de naam "amicorum spectaculum" zal het dance-event dit jaar baden in een sfeer van circus en acrobatie.

Tomorrowland verwacht dit jaar 270.000 unieke bezoekers van over de hele wereld. Door het succes van de voorgaande edities programmeert de organisatie dit jaar voor het eerst twee weekends met dezelfde line-up. Toch waren ook dit jaar alle tickets in een recordtijd uitverkocht.



Wie een ticket heeft bemachtigd, kan zich verwachten aan meer dan duizend Belgische en internationale dance-acts.