Mastodon op Graspop Metal Meeting: slopen in de loden hitte

De reuzenschermen waarschuwden dat het 30 graden was in Dessel, en dat je regelmatig water moest drinken en zonnecrème aanbrengen om te overleven. Keep calm and carry on, was de belangrijke boodschap. Maar daar trok Mastodon zich niets van aan. De Amerikanen zijn recent weer opgestaan uit een dipje. Na het psychedelische Once More 'Round The Sun en interne strubbelingen hebben ze nu met Emperor of Sand een uitstekende nieuwe plaat uit. Het viertal begon meteen met een vinnig 'Sultan's Cuse' en kookte over van de energie. Mastodon speelde zich op het hoofdpodium in het zweet. Brann Dailor, Brent Hinds en Troy Sanders triomfeerden met knappe meerstemmige zangpartijen.