Maak kennis met The Boilerboys, de veertigers die Pukkelpop elk jaar op gang trekken

“De Boiler Room bestaat al langer dan wij draaien. Toen ze ons vroegen om op woensdagavond Pukkelpop daar op gang te trekken, hadden we een naam nodig. Tja, The Boilerboys, dus. Chokri vroeg ons of we wel zeker waren van die naam. ‘Serieus? The Boilerboys!?’ (lacht) Maar uiteindelijk maakt dat voor ons toch niet zoveel uit.” Onder nog steeds diezelfde naam draaiden ze gisteren in de vooravond een set met de betere beats, om later op de avond - helemaal op het einde van Dag Nul - af te sluiten met een greatest hits-set. “Een plaat als ‘Smells Like Teen Spirit’ is ouder dan de gemiddelde leeftijd van het publiek, maar ze werkt nog altijd.”