Lokerse Feesten zet Bazart en Oscar & The Wolf op mainstage

De Lokerse Feesten kiezen op hun 'Belgische avond' voor erg populaire namen. Oscar And The Wolf was vorig jaar headliner op Pukkelpop en verkocht begin dit jaar in één dag het Sportpaleis uit.



Het debuutalbum 'Entity' haalde dubbelplatinum en stond meer dan 100 weken in de Ultratop 10. De populaire band staat vanavond geprogrammeerd na Bazart, de succesvolle groep van zangers Mathieu Terryn en Simon Nuytten, die al 5 MIA's in de wacht sleepte.



De Lokerse Feesten ontvangen elke dag tot 15.000 bezoekers, 10 dagen lang.