Linkin Park gaat zanger Chester Bennington niet vervangen

Bennington stapte uit het leven in zijn woning in Los Angeles. Zijn lichaam werd donderdagvoormiddag ontdekt. Hij werd 41.



Na drie dagen van stilte reageerde de groep vandaag. De groepsleden danken alle fans voor hun liefde en steun na het tragische verlies. "Je dood laat een leegte achter die niet kan ingevuld worden - je eeuwige stem, ambitie, creativiteit, vriendelijkheid zullen we missen", schrijven ze.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.