Liam Gallagher komt naar België

Liam Gallagher treedt op 7 maart op in de AB in Brussel. Het optreden staat in het teken van 'As You Were', zijn eerste solo-album. De voorverkoop start nu vrijdag om 10.00u.

Gallagher is bekend van de band Oasis, die hij samen met zijn broer Noel oprichtte. Nadat de broers ruzie kregen en Oasis uit elkaar viel, begon Liam met de band Beady Eye, maar dat werd geen groot succes.



Gallaghers soloavontuur blijkt wel succesvol. Zijn eerste soloalbum staat sinds de lancering op 6 oktober helemaal bovenaan de lijst met best verkochte albums in het Verenigd Koninkrijk.



Ook Noel Gallagher brengt binnenkort een nieuw album uit. Op 24 november verschijnt 'Who Built The Moon?' in de rekken, Noels derde soloalbum. Op 6 april treedt hij samen met zijn High Flying Birds op in Vorst Nationaal.