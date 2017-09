Laura Groeseneken voor België naar Eurovisiesongfestival

Groeseneken is geen onbekende in de muzieksector. Ze was lid van het dubstep collectief Addicted Kru Sound en is sinds 2014 vaste zangeres en muzikante bij Ozark Henry.

In 2012 viel ze op tijdens 007 in concert, een muzikale hommage aan de James Bond-franchise waarvoor ze het nummer 'Tomorrow Never Dies' bracht. Daarnaast heeft Groeseneken met Sennek haar eigen project waarmee ze een moderne mix van soul, electronica en pop brengt. Als zangdocent was ze ook lang verbonden aan het Leuvense muziekcentrum Het Depot.

In het dagelijkse leven werkt de zangeres als visual merchandiser bij de Zweedse meubelketen Ikea. De komende maanden gaat Groeseneken samen met de openbare omroep op zoek naar het ideale nummer en een passende act.