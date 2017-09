Lady Gaga zonder pokerface

De spanning is te snijden in het stemmige Princess of Wales Theatre in Toronto. Tweeduizend zitjes zijn gevuld voor de wereldpremière van Gaga: Five Foot Two, de all access-documentaire waarvoor regisseur Chris Moukarbel bijna een jaar lang met zijn camera achter Gaga aanholde. Het publiek wordt stilaan zenuwachtig: de voorstelling moest een halfuur geleden begonnen zijn en er staat een vleugelpiano voor het scherm, wat zou kunnen betekenen dat ...

Jawel, plots staat ze daar: Lady Gaga in hoogsteigen persoon heeft besloten om haar fans voor het begin van de film op een miniconcert te trakteren.