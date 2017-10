Knetterend vuurwerk en rubberen beats: dit zijn de 10 beste platen van de week

Wat staat er op de beste platen van de week? Knetterend vuurwerk, rubberen beats, buitenaardse soundscapes, metalige postrock én een bruisende MTV Unplugged-sessie. Wat een weelde!

1. Amenra - 'Mass VI'

"Amenra gebruikt op deze zesde boreling een andere kleur van zwart", aldus onze recensent Wim Wilri. "Een beetje zoals je naar een schilderij van Mark Rothko kijkt. Wie daar in het duister blijft staren, ziet tal van schakeringen en nuances. Dit is abstract expressionisme, omgezet naar muziek." De lat wordt opnieuw hoger gelegd. De Belgische post-metalband voegt een nieuw hoofdstuk aan zijn Bijbel toe. Frontman Colin H. van Eeckhout zingt er subtieler, in maar liefst drie talen, bijgestaan door de slopende, diep ploegende gitaren van Mathieu Vandekerckhove en Lennart Bossu. "Een sonische reis tot de ziel."

Lees hier de volledige recensie

2. George Michael - 'Listen Without Prejudice / MTV Unplugged'

Met Listen Without Prejudice keerde de Britse popzanger George Michael in 1990 de rug naar de hapklare tienerpop die hem met het jongensduo Wham! wereldberoemd had gemaakt. Die tweede soloplaat stond ook mijlenver van zijn debuut Faith, dat hem als sekssymbool neerzette. Deze keer speelde hij het anders: hij vertikte het op te duiken in de videoclips van de singles, weigerde de meeste interviews en profileerde zich als doorwrochte songschrijver. Maatschappijkritische ballads ('Praying For Time'), sublieme lounge-jazz ('Cowboys & Angels') en soulvolle akoestische pop ('Heal The Pain') wisselden elkaar af. Die songs worden op deze uitgave geremastered en aangevuld met liveversies en remixen. Een superbe bonus is de legendarische MTV Unplugged-opname, hier integraal te horen, waarop de zanger zijn fenomenale zangtalent etaleert, bijgestaan door een gospelkoor.

Op 26 oktober toont Canvas de George Michael-documentaire Freedom.

3. VRWRK - 'On The Outside'

Het tussen Brussel en Londen pendelende elektronicatrio VRWRK heeft het aangedurfd te vervellen tot een popgroep, zij het eentje met stekels. Het geheime wapen heet Salem Khazali, een jonge Londense soulzanger die tussen Sampha en Roachford schippert. Zijn "herfstkleurige zang mag dan bijna overal centraal staan, het zijn de subtiel onorthodoxe arrangementen die deze puike songs hun dosis je ne sais quoi verlenen", schreven we. Van synthpop over weerbarstige r&b-ballades tot supercatchy elektrosongs: VRWRK scheert haast achteloos de hoogste toppen.

Lees hier de volledige recensie

Lees hier het interview met VRWRK

Lees hier de Look Hoes Talking over On The Outside

4. Jessie Ware - 'Glasshouse'

“Ik geloof dat dit album draait om kwetsbare liefde, romantiek, verlangen en adoratie, en over verandering", aldus Jessie Ware tot onze journalist Gunter Van Assche. "Van de ene dag op de andere was ik niet langer iemands geliefde, maar kroop ik in een moederrol." De Britse alt-soulzangeres zag haar leven overhoop gegooid door de geboorte van haar dochtertje. Het tekende Glasshouse, een minder rusteloze, warmbloediger popplaat dan haar vorige albums. Het is een goudeerlijk, volwassen werk, waarvoor Ware zich liet inspireren door Solange, Childish Gambino en Christine & The Queens. "Dit voelt aan als een nieuw leven, of op zijn minst als een doorstart", aldus Ware.

Lees hier het interview met Jessie Ware

Lees hier de volledige recensie van Glasshouse.

Jessie Ware speelt op 23 oktober een exclusief concert voor De Morgen in de Beursschouwburg. Meer info vind je hier.

5. King Krule - 'The OOZ'

Londenaar Archy Marshall vraagt na vier jaar stilte zijn demonen opnieuw ten dans op The OOZ, zijn tweede plaat. Het was de liefde die hem uit het sukkelstraatje hield. “Er heeft een bloedmooie dame mijn pad gekruist”, vertrouwde de roodharige twintiger ons toe. “Ze was een inspiratiebron, maar ook mijn klankbord." The OOZ is zoals we King Krule kennen: eigenwijs, bluesy, gammel, met songs die naar tweedehandsjazz ruiken. Muziek van een warrige millennial die woelige waters heeft doorzwommen. “Why’d you leave me? Because of my depression?”, klinkt het bikkelhard, en dat op roestig bedje van postrock, krautpop en loungy elektronica.

Lees hier de volledige recensie

Lees hier het interview met King Krule

6. St.Vincent - 'Masseducation'

De dood sluimert niet zelden rond als Fremdkörper op Masseduction, de vijfde plaat van Annie Clarks St. Vincent-project. Zoals in het geval van ‘Young Lover’, waarin ze iemand levenloos aantreft in bad, gestorven door overdosis. Masseduction is een peepshow van verlangens, verslaving en zelfmoord. Erotische synthpop à la Goldfrapp zwaait hier de plak, nu dieptreurig, dan weer ongenaakbaar en sexy. Kamasi Washington, producer Soundwave en fotomodel Cara Delevinge doen mee. Dat zegt genoeg.

Lees hier de volledige recensie

Lees hier het interview met Annie Clark

7. Visionist - 'Value'

Noem Londenaar Louis Carnell niet zomaar een grime-producer. De roodgloeiende experimentele elektronica die hij op zijn tweede album Value tentoonspreidt, leunt dichter aan bij freaky avantgardisten als Arca dan bij, pakweg, Wiley. Kapotte industriële sampleflarden, verkillende minimalistische pianostukken, plots opdoemende soulzangeressen (in het prikkelende 'Your Approval') of overstuurde, beatloze klankescapades: Visionist doet ronduit buitenaards aan.

8. Lucky Peterson - 'Tribute to Jimmy Smith'

Behoudsgezind maar erg soulvol eerbetoon van de Amerikaanse jazzgitarist-pianist Lucky Peterson aan de legendarische Hammondspeler Jimmy Smith (hiphopfans kennen hem van de beroemde sample uit 'Root Down' van The Beastie Boys). Peterson maakt er bij momenten een lekker stomend bluespotje van, bijgestaan door onder meer gitarist Kelyn Crapp en de Franse trompettist Nicolas Folmer. Swingt een lekker eindje weg.

9. Various Artists - 'Rubber Beats vol.VI'

Eindelijk nog eens een aflevering van de smakelijke Rubber Beats-serie, de prestigieuze elektronicareeks van het Gentse label Caoutchou Records. Op deze zesde worp kringelen nerveuze Aphex Twin-beats, scheve funk, onheilszwangere ambient, industriële hiphopgrooves en knettergekke gameboyblieps door elkaar. De daders? Dijf Sanders, hoera., Ninjato, Egon Fisk, Spongemagnet en ander geteisem. Smeuïg!

10. Wu-Tang - 'The Saga Continues'

Geenszins het allerbeste album dat de vervaarlijke New Yorkse Wu-Tang Clan ooit op de goegemeente los liet, maar wél een fijn weerzien, deze The Saga Continues (eigenlijk geen officiële Clan-release, maar een soort samenraapsel, vandaar de ingekorte groepsnaam). Producer Mathematics leidt alles in goede banen, onder het alziend oog van Wu-opperhoofd RZA en we horen prima rhymes van Method Man, Ghostface Killa en Raekwon. Geen hiphopmeesterwerk, maar rapnostalgici zullen ervan snoepen.