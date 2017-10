Kelela deconstrueert zichzelf met gestileerde krachttoer

Black, bold, brave, beautiful: Kelela is het allemaal. Op haar debuut Take Me Apart komt de vernieuwende r&b-zangeres teder en kwetsbaar uit de hoek. Maar schijnt bedriegt.

Wie surft er over de hoogste golf in de indie-r&b? Vorig jaar triomfeerde vooral Solange met haar A Seat A The Table. Op productioneel vlak gooide NAO de hoogste ogen met haar excellente debuut For All We Know. In hun kielzog varen vandaag Afro-Amerikaanse zangeressen die met evenveel experimenteerdrift r&b aan elektronische dance-invloeden koppelen. Ze bewegen links van Ashanti en rechts van FKA Twigs. Tussen in zwarte achterbuurten tot wasdom gekomen hitparadespul en arty-etherische synth-scapes waar eerder academische muzieknerds op kicken. In hun muzikale DNA huist evenveel Janet Jackson, Aaliyah en Cassie als The Neptunes en Hudson Mohawke.

Stijlicoon

2 De hoes van 'Take me apart' © Warp Enter Kelela Mizanekristos. Geboren in ‘83 in Washington D.C. als kind van twee geëngageerde, maatschappijkritische ouders met Ethiopische wortels. Ze studeerde viool en zong in het schoolkoor. Leerde de muziek van Miriam Makeba, Sarah Vaughan en Tracy Chapman kennen. Ze probeerde het even als jazz-zangeres maar vond haar draai niet, werd verliefd op elektronische muziek en zag het licht tijdens een concert van Little Dragon. Haar eerste mixtape Cut 4 Me en de ep Hallucinogen werden met lof onthaald door bloggers en indieliefhebbers. Ze tekende tenslotte bij Saint Heron, het managementbureau van Solange Knowles, met wie ze bevriend geraakte. Take Me Apart, haar officiële debuut, verschijnt op Warp, de Rolls-Royce onder de elektronicalabels.

In interviews profileert de Amerikaanse zangeres zich als een vrijgevochten, zelfbewuste, kritische vrouw die graag een vuist maakt voor de Afro-Amerikaanse zaak. Ze hekelt de door rijke blanken gedomineerde traditionele muziekindustrie. Ze wil zich evenmin voor de kar laten spannen van organisaties die met haar koketteren en op die manier een politiek statement willen maken. ‘‘Don’t capitalize off my brown skin”, klinkt het. Tegelijkertijd werpt Kelela zich op als een stijlbewust popicoon. Ze houdt van mode en design en oogt steevast fenomenaal in persfoto’s waar ze zich elegant wentelt in Dries Van Noten, Calvin Klein en Alexander Wang.

Break-up sex

Verrassend genoeg dient Take Me Apart niet als platform voor sociaalbewust gepredik of revolutionaire actie - althans niet rechtstreeks. De plaat leest als een dagboek waarin Kelela twee liefdesrelaties onder de loep neemt: het pad kronkelt van een lelijke breakup met een geliefde over een periode als alleenstaande tot aan het begin van een nieuwe relatie. De albumtitel Take Me Apart verwijst in die zin naar de deconstructie van de zangeres, van haar connectie met haar geliefde, van haar ego, haar ziel. In het titelnummer vraagt ze haar ex om een laatste confrontatie en om de beslissende break-up sex die de deal moet bezegelen. ‘‘Started a song then I gave up / so I hope this one works out / Don’t say you’re in love until you learn to take me apart”, zingt ze.

Het muzikale kader van die stomende tragiek grijpt nu terug naar minimalistische eightieselektro, dan naar ijle nineties-r&b of naar hedendaagse, door postdubstep gestuurde hybrides. Topproducer Arca tekent voor zijn typische, diepgonzende, futuristische klankescapades. Elektroproducer Bok Bok en de Canadese duivel-doet-al Mocky serveren opvallend intieme triphop (in ‘Better’), Ariel Rechtshaid (bekend van zijn werk voor HAIM) overziet de boel en zorgt ervoor dat deze plaat niet te fel overhelt naar avant-garde. Allen dienen ze de visie en het sensuele, sexy zangtalent van Kelela, een niet te onderschatten trendsetter in de pop van vandaag en morgen.

'Take Me Apart' verschijnt vrijdag 6/10 op Warp