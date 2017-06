Katy Perry eerste met honderd miljoen volgers op Twitter

In bijna acht jaar tijd heeft ze meer dan 8.000 tweets de wereld ingestuurd. De dag dat Perry de allermeeste aandacht kreeg op Twitter was in 2015 toen ze optrad tijdens de pauze van de Super Bowl.

Justin Bieber zit Katy overigens op de hielen met ruim 96 miljoen volgers. En ook voormalig president Barack Obama doet het niet slecht met 90 miljoen volgers. Taylor Swift heeft er 85 miljoen. Op de vijfde plaats staat zangeres Rihanna met 74,1 miljoen volgers.

Perry brak in mei een record op YouTube met de video van haar nieuwste single 'Bon Appetit'. In 24 uur werd die 16,8 miljoen keer bekeken. Het vorige record stond ook op haar naam. Tot mei was de video van haar hit 'Roar' het meest bekeken in slechts één dag.